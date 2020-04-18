В Симферополе в отношении местной жительницы было заведено уголовное дело за применение насилия к представителю власти.

Как сообщается, днём 16 апреля в центральной части города силами правоохранительных органов осуществлялся патруль. Как сообщается, они заметили женщину, которая занималась несанкционированной торговлей. Была организована попытка провести разъяснительную беседу о самоизоляции, однако нарушительница начала вести себя неадекватно.

В итоге один из сотрудников полиции получил по голове удар палкой, также женщина сорвала с его плеча погон. Потерпевшему была оказана требуемая помощь врачей. Агрессивной женщине согласно законодательству грозит штраф от 200 тысяч рублей, или лишение свободы до 10 лет.