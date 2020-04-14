В Сети было опубликовано несколько видеозаписей задержания семейной пары в Зеленоградске, которая нарушила режим самоизоляции.

Видеозаписи были выложены в соцсети “Вконтакте” в сообществе “Янтарный ДЛБ”. Происходящее на видео, как отмечается, было снято 11 апреля.

На записи полицейский останавливает семью с ребёнком и просит их пройти к служебной машине. Затем он отвлекается на идущую мимо пару, но после возвращается к семье. На других видео мужчина отказывается подписывать протоколы, на что полицейские не возражают, сказав, что это их право, а они объяснили права и статью, которую семья нарушила. Также полицейские сообщили, что нарушителей ждёт штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Отмечается, что снимавшая видео девушка несколько раз кашляла, сами же полицейские против съёмки не возражали. Однако на четвёртом видео они заявили, что ведётся административное производство, и съёмку вести нельзя.

Мнения пользователей Сети по поводу происходящего разделились. Одни призвали к тому, что в текущей ситуации необходимо соблюдать самоизоляцию, а не праздно гулять по улицам, другие же заявили, что никакого вируса не существует.