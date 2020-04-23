Сотрудники управления СК России по Саратовской области сообщили о возбуждении уголовного дела после показа ролика для взрослых в рамках дистанционного обучения учащихся одной из школ региональной столицы.

Данное происшествие случилось 13 апреля в ходе осуществления интернет-занятий по русскому языку и физкультуре с применением онлайн-сервиса Zoom. Неизвестное лицо вмешалось в процесс дистанционного обучения, начав трансляцию порнографического видео.

Следователи завели уголовное дело по статье о публичном показе порнографии несовершеннолетним лицам с применением информационных сетей. На данный момент времени специалисты пытаются определить личность нарушителя.