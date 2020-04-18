В Саратове из-за коронавируса скончался четвёртый пациент.

Как отмечается, всего в области с 19 марта по 17 апреля было зарегистрировано 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них по состоянию до 17 апреля 15 человек выздоровели и были выписаны домой, трое скончались.

Ещё двое были выписаны 17 апреля. Остальные 46 пациентов проходят лечение в больнице, ещё 20 – амбулаторно. 1 022 человек находятся под медицинским наблюдением.

Согласно имеющейся информации, причиной смерти пациентов являются тяжёлые хронические заболевания, не связанные с коронавирусной инфекцией. Четвёртый пациент также погиб из-за тяжёлого хронического заболевания, которое имело множество различных осложнений, а также полиорганную дисфункцию. Его точный возраст не сообщается.