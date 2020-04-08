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Ринат Максютов, глава научного центра «Вектор», рассказал Владимиру Путину, российскому лидеру, что два медицинских препарата показали положительный результат в противодействии коронавирусу.

Согласно словам гендиректора, исследователям удалось добиться положительных результатов в рамках проверки свыше тридцати различных противовирусных средств. Все они были проверены на активность по отношению к коронавирусной инфекции. В список попали такие лекарства как «Гидроксихлорохин», «Лопинавир» и «Ритонавир».

В выборке оказались как зарегистрированные в стране лекарственные средства, доказавшие свою безопасность для больных, так и абсолютно новые, но перспективные препараты. Первый этап испытаний, проводимый на грызунах, будет завершен 10 апреля.

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