Ринат Максютов, глава научного центра «Вектор», рассказал Владимиру Путину, российскому лидеру, что два медицинских препарата показали положительный результат в противодействии коронавирусу.

Согласно словам гендиректора, исследователям удалось добиться положительных результатов в рамках проверки свыше тридцати различных противовирусных средств. Все они были проверены на активность по отношению к коронавирусной инфекции. В список попали такие лекарства как «Гидроксихлорохин», «Лопинавир» и «Ритонавир».

В выборке оказались как зарегистрированные в стране лекарственные средства, доказавшие свою безопасность для больных, так и абсолютно новые, но перспективные препараты. Первый этап испытаний, проводимый на грызунах, будет завершен 10 апреля.