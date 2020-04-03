Из-за пандемии коронавируса компании всё стремительнее переходят на дистанционные продажи.

Не так давно стало возможным даже приобрести автомобиль таким образом. Первыми попробовали дистанционные продажи в Китае – этим занялась фирма Geely. Покупатель, находясь дома, выбирал себе понравившуюся машину и оплачивал её доставку. После этого компания привозила автомобиль к месту жительства покупателя, а ключи передавались посредством дрона-беспилотника.

Вскоре многие автодилеры, и даже Tesla, последовали примеру. В настоящее время и в России началось тестирование онлайн-продаж авто. Первыми стала китайская фирма Lifan, которая организовала продажу машин через площадку AliExpress. С выпуском модели Kaptur онлайн-продажей занялась и Renault.

Отмечается, что, несмотря на опасения, опыт оказался достаточно успешен.