В деревне Бородино округа Подольск начала работать инфекционная больница.

Как отмечается, в больнице имеются 182 места для пациентов, из них 41 – реанимационное. По словам главы Подольска Николая Пестова, за короткое время удалось осуществить масштабные строительные работы по переоборудованию больницы под требуемые для этого профиля стандарты.

На днях была завершена пусконаладка вентиляционных и противопожарных систем, настроена работа кислородной станции. Также отмечается, что аппараты ИВЛ имеются в наличии. Врачи и медперсонал больницы прошли требуемую подготовку.

17 апреля, согласно имеющейся информации, больница приняла первого пациента с подтверждённым диагнозом коронавируса.