Сотрудники Министерства экологии и природопользования Подмосковья сообщили об обнаружении в регионе опасного насекомого, из-за которого умирают ясени и другие виды деревьев.

По словам представителей ведомства, речь идет о ясеневой изумрудной узкотелой златке. Изначально она обитала только в Восточной Азии, но с течением времени появилась в европейских странах и Соединенных Штатах. Этот вредитель успел умертвить несколько миллионов ясеней на западной территории РФ. Он также нападает на другие деревья, если они находятся в неудовлетворительном состоянии.

В Минэкологии заявили, что этот вид включен в рейтинг двадцати самых опасных для ЕС вредителей. Впервые в столице России его заметили в 2000-х годах. Затем он распространился по Подмосковью и близлежащим регионам. Специалисты отмечают, что нужно как можно скорее принять меры по его уничтожению, иначе насекомое может появиться и в прочих регионах.