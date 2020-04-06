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В Московской области уже к следующему месяцу будет подготовлено около 5000 инфекционных коек для людей, зараженных коронавирусом.

Согласно словам Андрея Воробьева, главы Подмосковья, медицинские учреждения, находящиеся в регионе будут заранее подготовлены к возможному ускорению распространения коронавирусной инфекции. Медицинские объекты будут перепрофилированы, что позволит создать еще несколько тысяч дополнительных мест для возможных инфицированных.

Игорь Тресков, вице-губернатор региона, добавил, что сотни докторов и других членов медперсонала проходят подготовку к борьбе с эпидемией. Их оперативно обучают, проводя беседы со специалистами из Коммунарки, где сейчас проходят лечение десятки зараженных.

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