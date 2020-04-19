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В Орле сильный ветер стал причиной того, что мусорные контейнера сдвинулись со своего места и врезались в припаркованные неподалёку машины.

Как сообщается, инцидент произошёл недавно в одном из дворов микрорайона Алроса. При этом передвижение контейнеров под действием ветра было зафиксировано на видеозаписи.

Видео было опубликовано на странице в соцсети депутата областного совета Руслана Перелыгина. На записи можно увидеть, как мусорные контейнера сначала врезаются в одну машину, затем продолжают движение и сталкиваются с ещё одним автомобилем. При этом, судя по всему, контейнера были пустыми.

В комментариях пользователи Сети раскритиковали управляющую компанию, которая не предотвратила произошедшее путём установки ограждения, и самого автора видео, который даже не попытался помешать столкновению.

В Орле мусорные контейнеры "устроили" ДТП

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