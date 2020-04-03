Работники правоохранительных органов стали проверять москвичей, вышедших из дома на улицу в условиях карантина, введенного из-за коронавирусной инфекции.

Сотрудник информационного агентства РИА Новости сообщил о том, что сегодня, 3 апреля, в утренние часы его остановил полицейский и спросил, куда он направляется. Корреспондент показал документы и сообщил, что едет в офис. После проверки документов правоохранитель отпустил журналиста.

Ранее Сергей Собянин, глава Москвы, сообщил о продлении режима самоизоляции до 1 мая. В результате местные жители могут выходить из своих домов лишь для покупки продуктов и лекарств, а также выноса мусора и осуществления других подобных действий.