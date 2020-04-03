читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Работники правоохранительных органов стали проверять москвичей, вышедших из дома на улицу в условиях карантина, введенного из-за коронавирусной инфекции.

Сотрудник информационного агентства РИА Новости сообщил о том, что сегодня, 3 апреля, в утренние часы его остановил полицейский и спросил, куда он направляется. Корреспондент показал документы и сообщил, что едет в офис. После проверки документов правоохранитель отпустил журналиста.

Ранее Сергей Собянин, глава Москвы, сообщил о продлении режима самоизоляции до 1 мая. В результате местные жители могут выходить из своих домов лишь для покупки продуктов и лекарств, а также выноса мусора и осуществления других подобных действий.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Мошенники придумали новый способ обмана с возвратом авиабилетов

Андрей Паранич, представитель ЦБ РФ, сообщил о том, что мошенниками был придуман… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Полицейские патрулируют улицы Биробиджана из-за угрозы коронавируса

В городе Биробиджан местные полицейские начали патрулировать улицы, призывая людей оставаться дома… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Мэр Белгорода пошутил про карантин и секс-шоп на 1 апреля

Юрий Галдун, глава Белгорода, опубликовал на страничке в социальной сети ВКонтакте первоапрельскую… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 3 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | город Мытищи, 3 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский, 3 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 3 апреля – ясно, до 0 °C | Королев, 3 апреля – ясно, до 10 °C | Подольск, 3 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Армавир, 3 апреля – ясно, до 13 °C |