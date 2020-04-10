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В городе Липецк спасатели все чаще получают жалобы от местных жителей, в которых говорится о проведении тусовок молодежью.

Представители липецкого управления по делам ГО и ЧС сообщили о том, что за последние два дня на номер «112» поступило несколько звонков, связанных с нарушением режима самоизоляции. В них указывалось, что молодые люди толпами стали собираться на автомобильных парковках, расположенных возле торговых центров «Радуга» и «Ривьера».

Местные жители также отправили жалобы на подростков, собирающихся на стадионе Военного городка. В парке Победы, который был закрыт властями, часто разъезжают на велосипедах и скейтбордах. Люди также отмечают, что многие бары и кафе продолжают работать, несмотря на запреты.

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