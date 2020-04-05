За последние 24 часа на территории Ленинградской области было зафиксировано еще 10 новых случаев заболевания коронавирусом.

Данная информация была опубликована региональным управлением Роспотребнадзора. Проведенные медицинскими специалистами тесты на коронавирусную инфекцию продемонстрировали положительный результат у жителей нескольких населенных пунктов, включая Гончарово, Мурино и Низино.

В настоящий момент в регионе обнаружено 57 случаев инфицирования COVID-19. Из больниц были выписаны двое пациентов. От коронавируса в области никто не скончался. Всего в России заражено более 4,7 тысячи человек.