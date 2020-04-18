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За прошедшие 24 часа на территории Ленинградской области было зарегистрировано 34 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. В результате число зараженных в регионе составило 388 человек.

Указывается, что всем инфицированным предоставляется вся необходимая медицинская помощь. В Северной столице России при этом зафиксировали 139 новых инфицированных, а на всей территории РФ – 4785. Больницы при этом покинули 467 пациентов. Они были выписаны из медучреждений в связи с полным выздоровлением от болезни.

Во всем мире на сегодня, 18 апреля, COVID-19 обнаружен у более чем 2,2 миллиона человек. Всего от этого заболевания скончались свыше 154 тысяч человек. Наибольшее количество зараженных находятся в Соединенных Штатах (более 700 тысяч человек).

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  • Анна
  • 18.04.2020
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