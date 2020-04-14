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В Ленинградской области будут усилены меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Как заявил губернатор региона Александр Дрозденко, все жители Ленобласти, имевшие контакт с теми людьми, у которых был подтверждён коронавирус, будут отправлены на карантин, вместо самоизоляции согласно действующим мерам. Для них будет действовать жесткое ограничение свободного передвижение, и за выполнением этих требований будет вестись наблюдение.

Тем же, кто нарушит карантин, будет грозить административная и уголовная ответственность.

Отмечается, что работающие жители региона будут отправлены на больничный, а безработные получат выплаты в виде пенсий или пособий по безработице. Также в Центре занятости и Службе соцзащиты населения смогут получить свои компенсации самозанятые и предприниматели.

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