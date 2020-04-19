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В Кузбассе за последние сутки, согласно информации на 19 апреля, было выявлено ещё шесть случаев заболевания коронавирусом.

Все выявленные пациенты были отправлены на изоляцию, за ними ведётся медицинское наблюдение. Таким образом, как сообщает оперативный штаб региона, всего в области с начала эпидемии был зарегистрирован 41 человек с диагнозом коронавирусной инфекции.

В больницах региона, как отмечается, под наблюдением врачей находятся 34 пациента с коронавирусом. Шесть человек от инфекции вылечились и были выписаны, ещё один скончался.

Ещё 1 617 человек, контактировавших с заражёнными, или прибывших из других мест, находятся на домашней самоизоляции, а также в стационарах и обсерваторах.

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