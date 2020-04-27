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В соцсети ВКонтакте появился видеоролик, на котором можно увидеть, как в городе Кострома по улицам бродят утки, соблюдая при этом ПДД.

На размещенных кадрах показано, что две утки, обитающие в Шаговском пруде, решили покинуть свое место обитания, чтобы прогуляться по городу в отсутствии людей. Дело в том, что большинство горожан в настоящее время соблюдают режим самоизоляции.

К тому же обитательницы водоема решили продемонстрировать свои глубокие познания в людских законах, перейдя дорогу по пешеходному переходу. В комментариях к записи пользователи пошутили о том, что такими темпами по городу скоро начнут ходить лоси и медведи.

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