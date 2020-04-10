В Казани местные жители обнаружили свалку из осколков стекла, высота которой составляет едва ли не двухэтажный дом.

На свалку Министерству экологии и природных ресурсов Татарстана пожаловались жильцы дома №54 с улицы Гвардейской. Как выяснилось, площадь отходов – около 501 квадратного метра, основную часть мусора составляют разбитые стеклянные бутылки.

По факту инцидента организовано административное расследование. Ведётся поиск организаторов свалки, так как выброс мусора явно производился систематически каким-то определённым лицом. Виновных привлекут к ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Отмечается, что виновных в возникновении свалки могут оштрафовать на сумму от 100 до 250 тысяч рублей.