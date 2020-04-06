Вора, укравшего товары из магазина в Иванове, находящегося на улице Ташкентская, оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.

Согласно словам сотрудников торговой точки, молодой человек украл с полок несколько товаров, однако его не удалось задержать, но зато он был заснят камерами наблюдения. Когда злоумышленник пришел в магазин во второй раз, продавцы активировали кнопку «Тревоги». Приехавшие полицейские задержали нарушителя и доставили его в отделение полиции.

Злоумышленником оказался 28-летний местный житель. Согласно предварительной информации, он украл товары на сумму 4 500 рублей. На него возбудили уголовное дело и составили административный протокол, так как он нарушил введенный в области карантин.