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Вора, укравшего товары из магазина в Иванове, находящегося на улице Ташкентская, оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.

Согласно словам сотрудников торговой точки, молодой человек украл с полок несколько товаров, однако его не удалось задержать, но зато он был заснят камерами наблюдения. Когда злоумышленник пришел в магазин во второй раз, продавцы активировали кнопку «Тревоги». Приехавшие полицейские задержали нарушителя и доставили его в отделение полиции.

Злоумышленником оказался 28-летний местный житель. Согласно предварительной информации, он украл товары на сумму 4 500 рублей. На него возбудили уголовное дело и составили административный протокол, так как он нарушил введенный в области карантин.

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