В ходе научной экспедиции в каньоны Нингалу, расположенные в Индийском океане, международной исследовательской команде удалось обнаружить 47-метровую сифонофору.
На первый взгляд может показаться, что речь идет об одном огромном морском животном, однако в действительности – это тысячи различных особей, образующих единый организм. Они постоянно клонируют себя, создавая дополнительные особи, которые выполняют разные функции. К примеру, некоторые занимаются приманкой пищи, другие – размножением, а третьи – перемещением.
Обычно подобные колонии достигают нескольких метров в диаметре, поэтому ученые были крайне удивлены увидеть настолько огромную колонию. По предварительным подсчетам, она может включать в себя миллиарды особей.
Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020