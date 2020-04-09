В ходе научной экспедиции в каньоны Нингалу, расположенные в Индийском океане, международной исследовательской команде удалось обнаружить 47-метровую сифонофору.

На первый взгляд может показаться, что речь идет об одном огромном морском животном, однако в действительности – это тысячи различных особей, образующих единый организм. Они постоянно клонируют себя, создавая дополнительные особи, которые выполняют разные функции. К примеру, некоторые занимаются приманкой пищи, другие – размножением, а третьи – перемещением.

Обычно подобные колонии достигают нескольких метров в диаметре, поэтому ученые были крайне удивлены увидеть настолько огромную колонию. По предварительным подсчетам, она может включать в себя миллиарды особей.