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Министерство здравоохранения Ульяновской области сообщило о том, что у семилетнего мальчика из Димитровграда был обнаружен коронавирус.

Отмечается, что ребенок подхватил болезнь от родственника, который недавно возвратился из столицы России и имел симптомы ОРВИ. В настоящий момент времени мальчик лежит в инфекционном отделении местной больницы, получая всю необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

В ведомстве отметили, что в подъезде, в котором живет семья мальчика, была проведена дезинфекция. В настоящее время определяется список лиц, с которыми недавно контактировал ребенок.

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