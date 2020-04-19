Министерство здравоохранения Ульяновской области сообщило о том, что у семилетнего мальчика из Димитровграда был обнаружен коронавирус.

Отмечается, что ребенок подхватил болезнь от родственника, который недавно возвратился из столицы России и имел симптомы ОРВИ. В настоящий момент времени мальчик лежит в инфекционном отделении местной больницы, получая всю необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

В ведомстве отметили, что в подъезде, в котором живет семья мальчика, была проведена дезинфекция. В настоящее время определяется список лиц, с которыми недавно контактировал ребенок.