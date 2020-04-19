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В управлении МВД по Еврейской автономной области сообщили о задержании в Биробиджане таксиста, который ограбил и избил свою клиентку.

Согласно версии следствия, девушка планировала съездить в гости к своей сестре и вызвала такси. Вскоре к ней приехал водитель, который был ей незнаком. Таксист сначала угостил ее алкоголем, а потом начал приставать. Пассажирке удалось выбежать из машины, но мужчина погнался за ней, а затем стал избивать ее.

Когда пострадавшая вернулась домой, она заметила, что у нее исчез смартфон и 5 тысяч рублей. Она позвонила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные действия, в ходе которых обнаружили и задержали 41-летнего подозреваемого. У него был найден похищенный мобильный аппарат. В отношении таксиста возбудили уголовное дело.

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