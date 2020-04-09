Австралийским исследователям удалось узнать, что с помощью антипаразитарного средства ивермектин можно подавить размножение COVID-19 в клетках за двое суток.

Эксперты проверили действие препарата в лаборатории. Они добавили его в клетки, зараженные коронавирусом, и выяснили, что одна его доза за сутки может снизить объем вирусного материала на 93 процента, а уже через 48 часов соответствующее значение падает на 99 процентов. Согласно словам ученых, использование ивермектина не оказало токсичного воздействия на образцы, но при этом «уничтожило» почти всю вирусную биомассу.

Специалисты надеются, что их эксперимент позволит взяться за полноценное исследование по использованию лекарственного средства в случаях инфицирования COVID-19. С помощью него можно будет уменьшить вирусную нагрузку и не допустить появления осложнений. Исследователи также напомнили, что ивермектин уже имеется в списке базовых препаратов ВОЗ.