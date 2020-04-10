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В рамках недавней прямой трансляции Законодательного собрания Иркутской области Наталия Ледяева, и.о. главы Минздрава региона, сообщила, что умерший от COVID-19 иркутянин являлся носителем двух разных штаммов болезни.

Оказалось, что скончавшийся местный житель до госпитализации общался с двумя инфицированными. Первый из них прибыл из-за рубежа, а второй – из Бурятии, где находится крупнейший очаг коронавируса на территории Сибири. Врачи отмечают, что болезнь у мужчины протекала в тяжелой форме.

На данный момент в области зафиксировано 22 случая заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента умерли, а состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое. У 20 человек подозревают наличие болезни. В России всего зарегистрировано 10 131 случай COVID-19.

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