Специалисты стокгольмского Каролинского института определили наследуемые признаки, относящиеся к раку груди.

Отмечается, что признаки рака груди специалистам хорошо известны, однако их генетические основы и наследуемость были не изучены. Было решено провести исследование, чтобы определить важные локусы, ответственные за восприимчивость к раку груди.

В исследовании были изучены данные маммографического скрининга женщин, которые принимали участие в проспективном когортном исследовании KARMA. Были взяты сведения о женщинах в возрасте от 40 и до 75 лет, не имеющие рака груди или изменения размера молочных желез.

Как было установлено в ходе исследования, микрокальцификаты и уплотнения в молочных железах, которые весьма высоко связаны с риском появления рака, можно унаследовать. Выяснилось, что плотность молочных желез на 58% зависит от генетики, и на 42% – от иных факторов. Микрокальцификаты от генетики зависят на 23%, а уплотнения груди – на 13%. Впоследствии уплотнения было решено не считать наследственным фактором.