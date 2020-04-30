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Многие обладатели флагманского гаджета Samsung Galaxy S20 Ultra жалуются на то, что у него самопроизвольно трескается стекло задней камеры.

На официальных форумах производителя немало пользователей премиального девайса сообщили о данной проблеме. Они не знают, из-за чего именно это происходит. Однако представители Samsung пока не спешат признавать эту проблему, заявляя, что такие трещины не являются гарантийным случаем.

Владельцы дорогостоящих аппаратов отмечают, что не оказывали физического воздействия на смартфон, указывая на то, что стекло начало трескаться само по себе. Некоторые отмечают, что поначалу трещины были очень маленькими, но со временем они значительно увеличились в размерах.

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