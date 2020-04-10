В информагентстве Гедже сообщили о том, что Кыванч Татлытуг, киноактер, которого нередко называют «турецким Брэдом Питтом», был выписан из медицинского учреждения.

В СМИ сообщают, что артиста несколько дней назад положили в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Проведенный тест показал отрицательный результат, однако медики посоветовали знаменитости остаться в медучреждении, чтобы они смогли понаблюдать за его бронхами.

Отмечается, что в больнице осталась и жена Татлытуга, которая сама ухаживала за мужем, например, лично готовила ему обед и ужин. В настоящее время состояние актера нормализовалось, поэтому он решил выписаться из медучреждения и вернуться в свой дом.