Олег Тактаров, экс-боец MMA из Российской Федерации, поведал о самочувствии тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который несколько дней назад был доставлен в больницу.

Согласно словам спортсмена, он недавно вышел на связь с подопечными Нурмагомедова, которые сообщили ему, что тот находится в стабильном состоянии. Поэтому Тактаров уверен, что им нечего переживать.

Ранее в СМИ сообщили, что в субботу, 25 апреля, 57-летнего Абдулманапа отвезли в медучреждение с подозрением на пневмонию. Он приходится отцом и тренером Хабибу Нурмагомедову, чемпиону UFC из Дагестана.