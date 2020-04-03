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В России течение коронавирусной инфекции может происходить спокойнее по сравнению с Европой. Об этом сообщил Директор международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус.

Причиной этому, согласно его заявлению, является прививка БЦЖ, которую практически всем жителей России ставят ещё в раннем возрасте. Как он сообщил, благодаря этой прививке от туберкулёза у человека начинается активация иммунной системы. Утверждение вирусолога основывается, по его словам, на серьёзных данных.

Кроме того, Мазус отметил, что все поставленные человеку прививки создают популяционный иммунитет. Также к этому относятся и иммуностимуляторы, и всё это является неспецифической стимуляцией врождённого иммунитета.

Таким образом, есть вероятность, что в России распространение коронавируса будет ниже по сравнению с Европой. Также выражается надежда, что, благодаря прививкам, пациенты не столкнутся с наиболее тяжёлыми формами инфекции.

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