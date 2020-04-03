читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Валерий Комиссаров, создатель реалити-шоу «Дом-2», во время беседы с телеведущей Ксенией Собчак решил рассказать о том, как у него произошел конфликт с каналом ТНТ.

По словам экс-парламентария, он являлся владельцем телепроекта на протяжении 10 лет, но затем в 2014 году его забрали. Он отметил, что не был в курсе о планируемых переменах, поэтому переезд «стройки» оказался для него большим сюрпризом. Всего за одну ночь шоу сменило место съемок – новая площадка была создана втайне от продюсера. Комиссаров отметил, что все предали его.

Во время переезда Комиссаров находился за границей, где пытался организовать глобальный канал для русскоязычных зрителей. Тогда ему и сообщили, что его услуги руководству ТНТ больше не нужны. Продюсер заявил, что именно он является продюсером и создателем реалити-шоу, однако ранее ему пришлось передать права на формат и название, иначе он мог потерять финансирование.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Жительницу Пскова затащили в фургон и едва не похитили

В городе Псков едва не похитили молодую девушку, которую затащили в автомобиль… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Предпринимателям Подмосковья рассказали о подготовленных для них мерах поддержки

Представители московского Министерства инвестиций, промышленности и науки, рассказали о том, какую помощь… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Псковской области зафиксировано 8 случаев заражения коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Псковской области сообщили… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 3 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | город Мытищи, 3 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский, 3 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 3 апреля – ясно, до 0 °C | Королев, 3 апреля – ясно, до 10 °C | Подольск, 3 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Армавир, 3 апреля – ясно, до 13 °C |