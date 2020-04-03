Валерий Комиссаров, создатель реалити-шоу «Дом-2», во время беседы с телеведущей Ксенией Собчак решил рассказать о том, как у него произошел конфликт с каналом ТНТ.

По словам экс-парламентария, он являлся владельцем телепроекта на протяжении 10 лет, но затем в 2014 году его забрали. Он отметил, что не был в курсе о планируемых переменах, поэтому переезд «стройки» оказался для него большим сюрпризом. Всего за одну ночь шоу сменило место съемок – новая площадка была создана втайне от продюсера. Комиссаров отметил, что все предали его.

Во время переезда Комиссаров находился за границей, где пытался организовать глобальный канал для русскоязычных зрителей. Тогда ему и сообщили, что его услуги руководству ТНТ больше не нужны. Продюсер заявил, что именно он является продюсером и создателем реалити-шоу, однако ранее ему пришлось передать права на формат и название, иначе он мог потерять финансирование.