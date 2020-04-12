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В издании RT, сославшемся на правоохранителей, сообщили о том, что в Краснодаре были задержаны двое сатанистов, размещавших в Сети призывы к насилию против христиан.

Отмечается, что один из задержанных в прошлом году опубликовал в соцсети ВКонтакте сведения о сатанистских книгах, в которых читателей побуждают к убийству христиан. В отношении него возбудили уголовное дело об экстремизме. Он был задержан, а в его доме прошли обыски, в ходе которых полицейские нашли различные оккультные предметы.

Собеседники информационного агентства добавляют, что позднее уголовное дело было открыто против родственницы мужчины, которая тоже опубликовала в социальных сетях объявление о продаже книжки сатанистской тематики.

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