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Порносайт Adult Time собирается создать вечернее ток-шоу для взрослых. На данный момент основная цель этого шоу, которое получило название Super Horny Fun Time – развлечение подписчиков, вынужденных соблюдать самоизоляцию.

Длительность передачи составит час, а выходить в эфир она будет каждый день. Как заявили создатели шоу, оно является чем-то средним между привычным вечерним ток-шоу и тредом “Задай мне вопрос”, который есть на Reddit.

Участниками шоу станут актёры и актрисы фильмов для взрослых, снимающиеся для порносайта. Кроме того, на самом сайте заблаговременно будут давать анонс для того, чтобы у зрителей было время придумать свои вопросы.

Кроме ответов на эти вопросы, актёры будут выполнять “сольную программу” – мастурбировать прямо в студии. Оплата за такие шоу, как уточняется, будет такая же, как и за видео с мастурбацией.

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