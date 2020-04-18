БТРы российских вооруженных сил осуществили попытку перехватить американскую военную колонну возле сирийского города Камышлы.

Российские военнослужащие перегородили автодорогу бронетехникой, чтобы не позволить проехать военному патрулю США, двигавшемуся в сторону авиабазы Российской Федерации. По предварительным сведениям, американские военные планировали добыть оперативные данные о ситуации в регионе.

В соцсети «Твиттер» появились фото с места инцидента. На них можно увидеть два БТР и один гражданский автомобиль. Согласно имеющейся информации, военные США не проезжали через блокпост. Не исключено, что они выбрали другой маршрут. В Минобороны РФ пока никак не прокомментировали эти сведения.