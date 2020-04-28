Дмитрий Абзалов, глава Центра стратегических коммуникаций, сообщил о том, что россиян ожидает абсолютно иная жизнь после завершения пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно словам эксперта, сформируется новая нормаль поведения, в которой жители страны продолжат социально дистанцироваться друг от друга. В качестве примера он привел китайский город Ухань, в котором малый и средний бизнес начал работать в совершенно других условиях после окончания пандемии.

Специалист отметил, что после открытия кафе и ресторанов трафик в них все равно не вернулся к прежним показателям, так как многие клиенты заказывают еду на дом или берут ее с собой. Абзалов добавил, что люди уже привыкли к этому и, скорее всего, продолжат придерживаться социального дистанцирования.