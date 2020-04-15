Продюсер Максим Фадеев неожиданно сообщил в Instagram, что очень сильно похудел.

Борьбу с лишним весом 51-летний продюсер идет уже давно, и периодически делится результатами. Так, недавно он рассказал, что имел вес в 196 килограмм, а сейчас весит 112 килограмм. При этом останавливаться на достигнутом он не собирается, и в планах у продюсера скинуть еще около 20-30 килограмм.

Правда, в своём новом весе Фадеев ещё не опубликовал фотографии в полный рост, ограничившись селфи. Тем не менее, многие поклонники его поддержали и написали множество комплиментов его внешности и приложенным усилиям. А некоторые припомнили, что когда-то Фадеев обещал сбрить бороду, если похудеет более, чем на 60 килограмм, и ждут обещанного.