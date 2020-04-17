Чжан Ханьхуэй, посол КНР в РФ, сообщил о том, что коронавирус нового типа, возник не в Ухане – его завезли в страну извне.

Согласно словам дипломата, доказательством этому является последовательность генов коронавируса. Он добавил, что его «прародителями» являются гаплотипы H13 и H18, которые до этого никогда не обнаруживали в Ухане. В городе также отсутствовали их штаммы, что звучит нелогично, если считать его местом зарождения COVID-19.

В Китае был найден «внук» вируса H1. По мнению Ханьхуэя, это указывает на то, что образец коронавируса завез зараженный человек. Он побывал на рынке морепродуктов, где затем вспыхнула эпидемия.