Лейтенанта полиции, работавшего в Экспертно-криминалистическом центре управления МВД по Ивановской области, обвиняют в краже патронов для пистолета Макарова.

Согласно версии следствия, преступление было совершено зимой прошлого года в ход плановых учебных стрельб, прошедших на полигоне, расположенном в Шуйском районе. В определенный момент злоумышленник украл свыше 30 боеприпасов к оружию, воспользовавшись тем, что за ним никто не следил. Затем он спрятал пули в своем автомобиле, поместив их в подлокотник сидений.

Однако совершенное им преступление было раскрыто. В отношении него завели уголовное дело. Расследование практически завершено, поэтому вскоре материалы дела будут переданы в суд. Если бывшего полицейского признают виновным, то ему будет грозить тюремное заключение сроком до двенадцати лет.