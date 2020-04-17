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Телеведущий Александр Гудков некоторое время назад в разговоре с Ксенией Собчак для её авторского шоу рассказал, что в скором времени станет мужем.

Согласно его признанию, он уже сделал предложение своей девушке, и мечтает сыграть с ней свадьбу летом в Латвии, в кругу родных и близких. Имя своей возлюбленной при этом 37-летний шоумен не назвал.

Однако внимательные поклонники уверены, что они сумели вычислить его девушку – по их мнению, это Александра Гагаринская. К слову, она как раз проживает в Риге.

Также поклонники уверены, что пара уже давно официально оформила свои отношения. На эту мысль их навела фотография, сделанная летом прошлого года. На фото Гудков снят вместе с Гагаринской, и у них у обоих на руках обручальные кольца.

Кроме того, есть фотография, весьма напоминающая снимок с типичной свадьбы – на морском побережье запечатлены они сами и их друзья. Сам же Гудков облачен в костюм, а Гагаринская – в белое прямое платье.

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