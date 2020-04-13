Синоптики отмечают, что сегодня, 13 апреля, в городе Санкт-Петербург будет наблюдаться крайне неприятная погода для метеозависимых людей.

Согласно словам специалистов, в этот день установится наиболее низкое атмосферное давление за все 55 лет наблюдений за погодными условиями. Несколько часов назад показатель барометра упал до 743 миллиметров ртутного столба, а затем он и вовсе «свалится» до 741 миллиметра.

Напоминаем, что вчера данный параметр снизился на 17 миллиметров. Метеорологи также посоветовали местным жителям подготовиться к ухудшению погоды. На текущей неделе горожан ожидают сильные порывы ветра и дожди. Через несколько дней температура воздуха упадет до +3 градусов Цельсия.