читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Синоптики отмечают, что сегодня, 13 апреля, в городе Санкт-Петербург будет наблюдаться крайне неприятная погода для метеозависимых людей.

Согласно словам специалистов, в этот день установится наиболее низкое атмосферное давление за все 55 лет наблюдений за погодными условиями. Несколько часов назад показатель барометра упал до 743 миллиметров ртутного столба, а затем он и вовсе «свалится» до 741 миллиметра.

Напоминаем, что вчера данный параметр снизился на 17 миллиметров. Метеорологи также посоветовали местным жителям подготовиться к ухудшению погоды. На текущей неделе горожан ожидают сильные порывы ветра и дожди. Через несколько дней температура воздуха упадет до +3 градусов Цельсия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Москвичей предупредили о штрафах за отсутствие цифрового пропуска

В издании «Коммерсантъ» рассказали, какие штрафы грозят жителям Москвы за передвижение по… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Чечне скончались два пациента с коронавирусом

В издании РИА Новости, сославшемся на представителей власти Чечни, сообщили о том,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Вывезенные из Сочи бомжи избили сопровождавших их казаков и сбежали

В информагентстве «Сочистрим» сообщили о том, что процедура по вывозу бездомных людей… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 13 апреля – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи, 13 апреля – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский, 13 апреля – небольшая облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 13 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Королев, 13 апреля – ясно, до 11 °C | Подольск, 13 апреля – пасмурно, до 10 °C | Армавир, 13 апреля – ясно, до 11 °C |