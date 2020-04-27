Дизайнер Honzu из Чехии решил продемонстрировать свое видение того, как должна выглядеть новая версия российского внедорожника Lada 4х4.

Получившийся концепт выглядит весьма самобытно, но при этом крайне реалистично. В отличие от прошлых прототипов этот вполне мог бы войти в серию. К примеру, у него имеются горизонтальные передние фары со светодиодами, при взгляде на которые сразу же вспоминается модель 80-90-х годов XX века. По бокам видны выштамповки, которые присутствуют у многих современных машин Lada.

Сможет ли приемник Lada 4х4 похвастаться наличием хотя бы некоторых дизайнерских элементов данного концепт-кара? Узнать об этом удастся лишь спустя несколько лет. Ранее Ив Каракатзанис, руководитель «АвтоВАЗа», сообщил, что следующее поколение модели будет выполнено в «X-стиле», а его стоимость сильно не изменится.