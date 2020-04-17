В одном из сообществ населенного пункта Свободный в соцсети «Инстаграм» был размещен видеоролик, на котором демонстрируется небольшой, но довольно сильный смерч.

Согласно предварительным сведениям, это природное явление было запечатлено на улице Михайло-Чесноковская. К счастью, этот пылевой вихрь никого не ранил и не нанес никого ущерба окружающим постройкам. Видео было опубликовано вчера, 16 апреля, однако неизвестно, когда именно оно было снято.

Тем временем представители Амурского гидрометеорологического центра сообщили о том, что в Свободном в четверг не было зафиксировано сильных порывов ветра. К ним также не поступали сообщения о торнадо.