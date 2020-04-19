В городе Омск местные пожарные на протяжении четырех часов занимались тушением острова, расположенного на реке Иртыш.

Длина острова превышает 3 километра. Он расположен под Ленинградским мостом. Отмечается, что причиной воспламенения стала сухая трава, загоревшаяся, после того как на нем побывали отдыхающие люди. Жильцы домов, расположенных вдоль набережной реки, начали звонить в пожарные службы, жалуясь на густой дым.

Попасть на остров спасатели смогли с помощью различных плавательных средств. Они вооружились ранцевыми огнетушителями и занялись тушением огня, занявшего территорию площадью около 10 тысяч квадратных метров. Им удалось полностью ликвидировать пожар только спустя четыре часа. Его тушение осложнялось сильными порывами ветра.