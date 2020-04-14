Ольга Бузова продемонстрировала своим поклонникам, как будет выглядеть её с Давидом Манукяном дочь. Фото было опубликовано в Instagram.

Как заявила Бузова, у неё когда-нибудь с Давидом точно будет ребёнок, и она рада, что сейчас можно посмотреть внешность будущего малыша заранее. Для этого Ольга использовала мобильное приложение, которое показало ей внешность пятилетней девочки.

Поклонники в комментариях отметили, что девочка похожа и на саму Ольгу, причём на неё в большей степени, и на её избранника, и сообщили, что ждут не дождутся, когда же она станет мамой. Другие отнеслись к публикации более скептично, отметив, что Бузова и в браке с Тарасовым планировала детей, но в итоге развелась с ним. По их мнению, с Манукяном может выйти та же история.

К слову, недавно Бузова заявляла, что беременна, опубликовав фотографию с округлившимся животом. Однако в итоге оказалось, что она лишь приняла участие в шуточном челлендже.