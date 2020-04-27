читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Блогер JerryRigEverything протестировал на прочность новый iPhone SE. Тест был опубликован на YouTube-канале.

Согласно проведённым экспериментам, защитное стекло на дисплее и камере способно выдержать царапины и мелкие повреждения. Как отмечается, iPhone 11 и Pro-версия также демонстрируют подобный результат. Серьёзные повреждения удалось сделать только инструментами, имеющими весьма высокий показатель твёрдости.

Сканер отпечатка пальца вполне устойчив к царапинам, и продолжает работать даже после получения повреждений. Сгибание устройства также не принесло серьёзных повреждений, металлическая рамка и стекло не пострадали.

Нагревание смартфона привело к появлению чёрных пятен, которые исчезли, стоило устройству остыть.

Новый iPhone SE был протестирован на прочность

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Lenovo запатентовала смартфон с «вырезом наоборот» под селфи-камеру

Компания Lenovo зарегистрировала новый патент, в котором представлен мобильный гаджет с необычным… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 27 апреля – ясно, до 6 °C | город Мытищи, 27 апреля – переменная облачность, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 27 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 27 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев, 27 апреля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Подольск, 27 апреля – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир, 27 апреля – небольшой дождь, до 14 °C |