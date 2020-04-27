Новый iPhone SE был протестирован на прочность

Блогер JerryRigEverything протестировал на прочность новый iPhone SE. Тест был опубликован на YouTube-канале.

Согласно проведённым экспериментам, защитное стекло на дисплее и камере способно выдержать царапины и мелкие повреждения. Как отмечается, iPhone 11 и Pro-версия также демонстрируют подобный результат. Серьёзные повреждения удалось сделать только инструментами, имеющими весьма высокий показатель твёрдости.

Сканер отпечатка пальца вполне устойчив к царапинам, и продолжает работать даже после получения повреждений. Сгибание устройства также не принесло серьёзных повреждений, металлическая рамка и стекло не пострадали.

Нагревание смартфона привело к появлению чёрных пятен, которые исчезли, стоило устройству остыть.