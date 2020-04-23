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Представители Генпрокуратуры сообщают о том, что в скором времени состоится суд над детским врачом-нейрохирургом из Калининграда, которого обвиняют в гибели пятнадцатилетней девочки.

Согласно версии следствия, сотрудник калининградской детской больницы раньше времени выписал юную пациентку из медучреждения, порекомендовав отправить ее в местную психиатрическую клинику. Там школьница потеряла сознание, а потом скончалась.

После проведения судебно-медицинской экспертизы специалисты выяснили, что девочка умерла из-за ненадлежащего оказания ей медпомощи со стороны нейрохирурга. К тому же врач осуществил подделку подписи заведующего отделением, подписав документ вместо него.

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