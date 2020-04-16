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Консалтинговая сеть FixExpertiza опубликовала исследование, где указаны недуги, из-за которых чаще всего умирают россияне. На первых местах оказались онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

Отмечается, что в прошлом году различные заболевания привели к гибели более 1 миллиона 670 тысяч жителей РФ. Почти половина всех больных скончались от болезней, связанных с сердцем и системой обращения крови. Около 18 процентов умерли из-за раковых опухолей. На третьем месте (6 процентов) оказались болезни нервной системы и органов пищеварения.

Специалисты добавляют, что из-за вспышки COVID-19 лечение многих других заболеваний было отложено на несколько недель – это может стать причиной резкого увеличения смертности от прочих болезней. В исследовании указывается, что убыль населения в стране достигла рекордного значения за одиннадцать лет.

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