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Настасья Самбурская опубликовала в Stories Instagram фотографию, на которой выглядит беременной.

В кадре артистка стоит в облегающем красном платье, и её округлившийся живот отчётливо видно. Комментируя снимок, она указала, что если кто-то из её подписчиков пропустил её беременность, то она про неё напоминает. Также она указала, что “стены не плывут” – намекая на отсутствие редактирования фото.

Однако её преданные поклонники прекрасно знают, что Самбурская очень любит разыгрывать свои поклонников. Так, всего лишь за пару часов до публикации снимка, Настасья выложила фото с якобы мужем и сыном. Потому всерьёз её заявление о беременности не приняли.

Впрочем, некоторые всё же поверили шутке и удивились, как могли пропустить столь важную новость из жизни любимой артистки.

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