Игра Mount & Blade 2: Bannerlord от студии TaleWorlds 30 марта вышла в ранний доступ в Steam. Как отмечается, продолжение игры вышло спустя 9 лет после предыдущей части.

Приобрести игру можно со скидкой 1599 рублей вместо 1699. Кроме того, если на аккаунте есть другие игры серии, то пользователю полагается дополнительная скидка в 10%. Таким образом, стоимость игры составляет 1359 рублей.

Как сообщается, в раннем доступе имеется сюжетная кампания, пользовательские битвы, и четыре многопользовательских режима.

За три часа онлайн в игре достиг отметки в 145 тысяч игроков, что сделало её самым крупным запуском 2020 года в Steam. Согласно данным SteamDB, в настоящее время игру приобрели от 2 до 5 миллионов игроков. Сейчас в неё играют более 222 тысяч пользователей, что является лучшим результатом игры.