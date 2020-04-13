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В издании «Коммерсантъ» рассказали, какие штрафы грозят жителям Москвы за передвижение по городу без цифрового пропуска.

Согласно новой статье Кодекса об административных правонарушениях, москвичи, которые перемещаются на машинах без наличия соответствующего разрешения, будут оштрафованы на 5 000 рублей. К тому же их авто эвакуируют на специальную стоянку. Начиная с прошлого четверга, 9 апреля, данные меры стали применять по отношению к носителям коронавирусной инфекции, которые нарушили домашний карантин.

Константин Суворов, московский юрист, отметил, что эвакуацию начнут проводить и в отношении транспорта обычных автомобилистов, не имеющих пропуска. Однако некоторым категориям горожан не нужно будет оформлять разрешение – это относится к адвокатам, судьям, госслужащим, нотариусам, военным, журналистам и частным охранникам.

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