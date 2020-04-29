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Сергей Собянин, глава столицы РФ, подписал указ, согласно которому в Москве будет приостановлено дистанционное обучение в период с 1-го по 11-е мая включительно.

В опубликованном документе говорится о том, что на майские праздники московским школьникам не нужно будет «ходить» на виртуальные занятия, проводимые с использованием соответствующих технологий. Они также не смогут посещать обучающие образовательные организации, занимающиеся спортивной подготовкой учеников или их дополнительным образованием.

Отмечается, что при наличии разрешения от родителей или законных представителей ученики младших классов должны быть обеспечены работой дежурных групп. Дата полной отмены дистанционного обучения все еще неизвестна.

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